Президент Ирана в Twitter принес извинения за инцидент с самолётом

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Хасан Роухани в Twitter признал, что самолёт авиакомпании "МАУ" был сбит по ошибке и принес извинения.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people. Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences.