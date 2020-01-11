Гульнара Каримова отказалась от участия в судебном заседании, - швейцарский адвокат Грегуар Манжа

CentralAsia (UZ) - "Гульнара Каримова отказалась от участия в судебном заседании по делу против нее, потому что у нее не было адвокатов, помогающих ей, и потому что узбекские прокуроры прибыли с вооруженными людьми, чтобы оказать на нее давление", - сообщил в Твиттере Грегуар Манжа, швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана.

#Karimova According to a reliable source of information, Gulnara Karimova refused to go to the tribunal yesterday because she didn’t have lawyers assisting her, and because the Uzbek prosecutors arrived with armed men in order to pressure her. #arbitrary #FairTrial — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) January 9, 2020

Как отмечает адвокат, ссылаясь на достоверные источники, один из узбекистанских защитников Гульнары Каримовой в конце 2019 года отказался представлять её интересы из-за давления властей. Второй её адвокат перед началом процесса покинул Ташкент и уехал в служебную командировку.

"Без адвокатов, без защиты это не "судебный процесс". Скорее - это представляет собой злоупотребление властью", - отметил Грегуар Манжа в Твитере.

Напомним, что Генрокуратура Узбекистана в декабре прошлого года приняла решение отказать во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой – Грегуару Манжа на территорию Узбекистана.

Как сообщили в ведомстве, решение принято в связи с тем, что Грегуар Манжа распространял с целью пиара заведомо ложные сведения о пенитенциарных учреждениях Узбекистана.

В заявлении Генпрокуратуры сообщалось, что Гульнаре Каримовой со стороны её семьи наняты адвокаты из граждан Узбекистана, имеющие лицензию на юридическую практику в Узбекистане.

В своих последних твитах Грегуар Манжа рассказывал о различных препятствиях, мешающих его встрече с клиентом, применении пыток к его подзащитной и непрозрачном судебном процессе над Каримовой. Он также сообщал международному сообществу не только о Гульнаре Каримовой, но и о тяжелом положении других женщин в колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.