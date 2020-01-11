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  11 января 2020
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Гульнара Каримова отказалась от участия в судебном заседании, - швейцарский адвокат Грегуар Манжа
Продолжение: В суде Ташкента начались слушания по уголовному делу Гульнары КаримовойПредыстория: Дело Гульнары Каримовой направлено в суд, - Генпрокуратура

CentralAsia (UZ) -  "Гульнара Каримова отказалась от участия в судебном заседании по делу против нее, потому что у нее не было адвокатов, помогающих ей, и потому что узбекские прокуроры прибыли с вооруженными людьми, чтобы оказать на нее давление", - сообщил в Твиттере Грегуар Манжа, швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана.

Как отмечает адвокат, ссылаясь на достоверные источники, один из узбекистанских защитников Гульнары Каримовой в конце 2019 года отказался представлять её интересы из-за давления властей. Второй её адвокат перед началом процесса покинул Ташкент и уехал в служебную командировку.

"Без адвокатов, без защиты это не "судебный процесс". Скорее - это представляет собой злоупотребление властью", - отметил Грегуар Манжа в Твитере.

Напомним, что Генрокуратура Узбекистана в декабре прошлого года приняла решение отказать во въезде швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой – Грегуару Манжа на территорию Узбекистана.

Как сообщили в ведомстве, решение принято в связи с тем, что Грегуар Манжа распространял с целью пиара заведомо ложные сведения о пенитенциарных учреждениях Узбекистана.

В заявлении Генпрокуратуры сообщалось, что Гульнаре Каримовой со стороны её семьи наняты адвокаты из граждан Узбекистана, имеющие лицензию на юридическую практику в Узбекистане.

В своих последних твитах Грегуар Манжа рассказывал о различных препятствиях, мешающих его встрече с клиентом, применении пыток к его подзащитной и непрозрачном судебном процессе над Каримовой. Он также сообщал международному сообществу не только о Гульнаре Каримовой, но и о тяжелом положении других женщин в колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.

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