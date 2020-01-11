США передали армии Таджикистана автотехнику на $500 000

CentralAsia (TJ) - Посольство США в Таджикистане передало 10 января министерству обороны республики партию автомобилей, сообщило посольство США в РТ.

«Посол США Джон Марк Поммершайм и заместитель министра обороны Таджикистана по вооружению и военной технике генерал-майор Сухроб Махмадзода приняли участие в церемонии передачи легкого автотранспорта. Транспортные средства позволят мобильным силам, находящимся в подчинении Министерства обороны Таджикистана, проводить операции в трудных условиях рельефа местности. Транспортные средства были предоставлены Посольством США в Таджикистане по Программе финансирования иностранных военных на сумму 575 000 долларов США», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что США «по-прежнему привержены партнерству с Таджикистаном в поддержку его суверенитета, безопасности и его роли в региональной стабильности».

«Эти усилия поддерживают позитивную роль, которую государства Центральной Азии будут играть в обеспечении долгосрочного мира и процветания в Афганистане посредством политической поддержки, экономических связей и борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что США сотрудничают с Таджикистаном в течение 27 лет и за этот период предоставили республике более $1,9 млрд. на развитие и помощь в рамках программ, поддерживающих частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность.