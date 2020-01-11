В Ташкенте новые реанимобили Ford фиксируют номера машин, не уступивших дорогу «скорой»

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на днях состоялась передача 150 современных реанимобилей марки “Ford”, привезенных из-за рубежа для использования в службе скорой медицинской помощи.

Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, в “Ford”ах установлено средство связи самой последней модели. Такая возможность позволяет непосредственно наблюдать из диспетчерского пункта центра за точкой нахождения машины, ее движением на дорогах и процессом оказания медицинской помощи в салоне. Теперь в память средства связи, установленного в машину, будет записываться то, какие препятствия встречаются на дороге направляющегося по вызову специального автотранстпорта, как ему не уступают дорогу другие участники движения.

Данная система появилась в результате сотрудничества Министерства здравоохранения и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Она поможет резко сократить время принятия вызовов, передачи их в соответствующие бригады скорой медицинской помощи и прибытия бригады по адресу. А структурированная собранная информация в результате внедрения системы позволит собрать большие данные для дальнейшего анализа и использования этих аналитических материалов для принятия решения.

За 2017-2018 годы впервые в истории Узбекистана для службы скорой медицинской помощи куплены 1 500 новых специализированных санитарных автомобилей. В результате, сегодня в этой системе население обслуживает около 2,5 тысяч современных автомобилей “скорой помощи”.

В Узбекистане за последние годы в разы увеличились средства, выделяемые для службы скорой медицинской помощи. В частности, цена на лекарственные средства за один вызов скорой медицинской помощи по республике выросла почти в десять раз и достигла 5 800 сумов ($0,6).