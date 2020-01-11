В Узбекистане «скорую помощь» теперь можно вызвать через мобильное приложение

CentralAsia (UZ) - На днях Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи передано 150 современных реанимобилей марки “Ford”.

Как сообщили в Минздраве, теперь в корне будет усоверешенствовано качество и эффективность оказываемых населению столицы услуг скорой медицинской помощи.

Оснащенные самой последней медицинской технологией мировой медицины реанимобили “Ford” имеют ряд удобств от принятия вызова, до прибытия по адресу, оказания первой медицинской помощи, при необходимости доставления больного в больницу.

В салоне есть современный ЭКГ, ИВЛ, дефибриллятор, медицинский аспиратор, кислородная система и другое современное медицинское оборудование. В аптечке есть все необходимые лекарства для оказания скорой медицинской помощи.

Еще одно удобство — в “Ford”ах установлено средство связи самой последней модели. Данная новая система позволяет вызывать не только через стационарный и мобильный телефон, но и с помощью специального мобильного приложения. Даже слабослышащие и глухонемые могут самостоятельно вызывать “скорую помощь” через данное приложение. Теперь диспетчер за считанные секунды полностью регистрирует вызов в компьютере и компьютерная система данный вызов автоматически передает той свободной бригаде, которая находится ближе всех к месту вызова. Интегрированная в систему функция GPS-геолокации показывает место нахождения и статус каждой бригады.

Данная система автоматически регистрирует расход лекарств, медицинских изделий и горючего средства. Автоматически собирает статистическую информацию о выполненных вызовах за определенный период времени, их видах, больных. Возможности данной системы испытаны экспертами России, США, Европейских стран и Китая, доказано, что они полностью отвечают современным требованиям, - отметили в Минздраве.