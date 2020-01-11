Оппозиция Узбекистана обвинила немецкого наблюдателя на выборах в получении взятки

CentralAsia (UZ) - Лидер оппозиционного движения «Erkin O’zbekiston» («Свободный Узбекистан») Хасанбой Бурханов обвинил политика из Левой партии Германии Андре Новака в коррупции, сообщает acca.media.

По мнению оппозиционера, которое он выложил в Faebook, немецкий наблюдатель на выборах в парламент Узбекистана скомпрометировал себя совместным застольем с представителями криминального мира. Новак является руководителем офиса депутата бундестага Германии Андре Хана.

20 декабря после прилета в Ташкент Андре Новак отметил свой день рождения в кампании гостей, среди которых был Ойбек Исаков. По утверждению Бурханова, он «неоднократно судимый за экономические преступления и мошенничество».

На торжестве в честь дня рождения партийного функционера присутствовали два кандидата в депутаты узбекского парламента. Они вручили наблюдателю подарки в виде картины и коньяка, а также оплатили счет рыбного ресторана на 11 персон.

Исаков действительно работал юристом у создателя финансовой пирамиды Ахмада Турсунбаева. 28 октября 2019 года Ташкентский областной суд признал Турсунбаева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 3 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана. От махинаций предпринимателя пострадали почти 12 тысяч человек.

Сам Ойбек Исаков в мае прошлого года был приговорен к 6 годам условно по соответствующим статьям Уголовного кодекса за мошенничество и легализацию доходов, полученных от преступной деятельности. Суд принял во внимание физическое состояние и общественную деятельность подследственного, который сейчас работает в Ассоциации инвалидов Узбекистана.

В своем негодовании узбекский оппозиционер задается вопросом, «как может немецкий политик получать подарки, которые не иначе как взяткой не назовёшь, от кандидатов в депутаты, а после чего хвалить выборы, которые раскритиковало Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе?».

Хасанбой Бурханов надеется, что получить ответы поможет специальная комиссия по расследованию при Бундестаге. «Я, переживший страдания по причине моей бескомпромиссной борьбы с коррупцией в Узбекистане, нашёл убежище в Германии, которая защитила меня от гонений и унижений коррумпированного государства и авторитарного режима. Я не хочу допустить даже мысли о том, что коррупция когда-нибудь найдёт себе пристанище в демократической Германии», — отметил оппозиционер.