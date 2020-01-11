В Самарканде 18-летння девушка убила сестру из-за ревности к парню и сбросила её тело в канал

CentralAsia (UZ) - В Самаркандской области найден труп 21-летней девушки. Как оказалось, убийцей была 18 - летняя родная сестра жертвы, сообщает upl.uz.

Труп найден 25 декабря возле канала Сайнок, который протекает в Иштихонском районе. Судебно-медицинская экспертиза установила, что девушка скончалась в результате ножевых ранений. Следователям удалось установить, что 23 декабря погибшая девушка выпивала алкогольные напитки со своей сестренкой (2001 года рождения) и обсуждала своего парня. Оказалось, что сестры были влюблены в одного молодого человека. Узнав об этом, сестрёнка девушки нанесла ей несколько ножевых ударов. Для того, чтобы скрыть следы преступления девушка бросила труп сестры возле канала.

"Мы были в кафе. Употребляли алкогольные напитки. Она призналась, что влюбилась в одного парня. Оказалось, что это был мой парень. Между нами начался скандал. Я вытащила из дома нож и нанесла несколько ударов по ней", — заявила обвиняемая Барно Мухкаммадиева.

Сообщается, что в этой семье растут еще трое детей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.



