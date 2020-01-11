Узбекистан намерен вернуть ценности из виллы Гульнары Каримовой в Женеве

CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана работает наз возвращением в страну ценностей, изъятых в ходе обыска на вилле Гульнары Каримовой в Женеве. Стоимость уже изъятых в её домах в Узбекистане ценностей составила $1,3 млн.

Генеральной прокуратурой проводится работа совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, Российской Федерации, Латвии и других стран по вопросу возврата преступно нажитых активов Гульнарой Каримовой, сообщили в ведомстве.

Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой в Женеве.

Ранее, в Узбекистане в адресах Каримовой были обнаружены и арестованы 985 шт. предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева и др.), признанные материально-культурными и художественными ценностями, общая сумма которых превышает 12,7 млрд. сум ($1,3 млн).

Указанные картины и предметы искусства, приговором суда обращены в доход государства и переданы в Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана, Государственный музей истории и культуры Ферганской области, Государственный музей истории и культуры Андижанской области, Городской музей истории города Чирчика.