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  11 января 2020
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Верховный лидер Ирана приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing

CentralAsia (CA) -  Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского авиалайнера под Тегераном. По его словам, вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана. Об этом сообщает Fars News. Он также поручил принять Хаменеи все необходимые меры после доказанной человеческой ошибки ПВО.

Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, а также подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе.

Ранее в Иране признали, что военные «непреднамеренно» сбили лайнер «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение под Тегераном 8 января. В заявлении Генштаба ВС Ирана говорится, что Boeing 737 напоминал по форме и траектории движения «вражеский объект» и был сбит ПВО в момент, когда самолет повернул в сторону военного центра Корпуса стражей исламской революции. Незадолго до этого о наличии «массы доказательств» попадания в украинский пассажирский самолет иранской ракеты говорили премьер-министры Великобритании и Канады.

Президент Украины Владимир Зеленский также потребовал от властей Тегерана вернуть тела погибших украинцев, выплатить компенсации и привлечь к ответственности всех виновных в авиакатастрофе.

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