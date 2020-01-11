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  11 января 2020
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Суд отменил итоги выборов президента Абхазии

CentralAsia (CA) -  Решение суда об отмене итогов выборов президента Абхазии, принятое 10 января, уже вступило в силу, сообщил адвокат истца, оппозиционера Алхаса Квицинии.

По словам адвоката, решение суда подлежит немедленному исполнению, передает Интерфакс.

Накануне кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. В соответствии с постановлением Верховного суда будут назначены новые выборы президента Абхазии.

"Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение по исковому заявлению Алхаса Квициния о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов: отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки" - огласил решение кассационной коллегии судья Темур Тарба.

9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность ее граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота, а Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации, обещав ввести режим чрезвычайного положения в случае необходимости.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Со своей стороны, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Президент Абхазии заявлял, что остается на своем посту вопреки требованиям об отставке.

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