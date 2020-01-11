В Актюбинской области Казахстана упал обломок российской ракеты, - СМИ

CentralAsia (KZ) - 9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства Обороны РК.

Как сообщают представители МО, взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет.

Пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. На месте работают службы КЧС МВД РК, район падения оцеплен сотрудниками полиции.

В соответствии с указанным соглашением выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области, - говорится в заявлении.