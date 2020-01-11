Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение украинского самолета

CentralAsia (CA) - Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом сообщило РИА Новости.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Ранее Иран заявил, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.