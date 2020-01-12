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  12 января 2020
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Президент Узбекистана ознакомился с деятельностью новой Народной приемной

CentralAsia (UZ) -  Шавкат Мирзиёев посетил Народную приемную президента Узбекистана в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В Ташкенте недавно было сдано в эксплуатацию здание новой Народной приемной. Здесь созданы условия для диалога с народом, приема, рассмотрения и решения обращений граждан. С учетом большой численности населения Ташкента работа отделов организована по секторам. Учреждение может обслуживать до 200 посетителей в день.

Глава государства высоко оценил условия, созданные в Народной приемной.

– Каждый пришедший сюда должен найти ответ на все вопросы. В этом Ташкент должен быть образцом, - сказал президент.

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