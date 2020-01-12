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  12 января 2020
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Военнослужащие военной базы России отработали ведение воздушной разведки в метеоусловиях Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 201 военной базы Центрального военного округа (ЦВО) РФ, дислоцированной в Таджикистанеотработали ведение воздушной разведки в сложных метеоусловиях. Об этом сообщила пресс-служба военной базы.

В рамках разведывательных мероприятий было обнаружено «незаконное вооруженное формирование» (НВФ) в горном массиве. Задачу по обнаружению условного противника осложняли сложные метеоусловия в виде порывистого ветра. Данные с беспилотника в режиме реального времени передавались на командный пункт. Сверив имеющиеся данные с полученными координатами артиллерийские расчеты провели огневое поражение разведанных целей.

В ходе занятий было обнаружено около 15 объектов условного противника.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. На вооружении российского соединения танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», артиллерийские системы «Гвоздика», «Акация».

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