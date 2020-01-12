[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Тегеране протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи из-за сбитого самолета

CentralAsia (CA) -  В Тегеране перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира 11 января собралось несколько сотен демонстрантов, требовавших отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает Би-би-си.

«Главнокомандующий, уходи!» - скандировали демонстранты, возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет.

11 января это официально признали иранские власти.

В иранских соцсетях появились видео протестов, на них видны собравшиеся у здания университета люди, скандирующие антиправительственные лозунги.

На одном из видео слышно, как толпа скандирует: «Отставки недостаточно, нужен суд!»

Поступают сообщения о протестах и у здания Технологического университета им. Шарифа, одного из самых престижных учебных заведений в стране.

По некоторым сведениям, по меньшей мере 10 погибших в авиакатстрофе были выпускниками этого университета.

Сообщения о протестах у двух тегеранских университетов появились и в иранских агентствах новостей IRNA и ISNA.

print
  • Журавль с чипом, преодолевший из Монголии 2766 километров, погиб в Индии от пестицидов
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение украинского самолета
  • Президент Ирана в Twitter принес извинения за инцидент с самолётом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189