В Тегеране протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи из-за сбитого самолета

- Азия и мир, общество
- 11:13, 12 января 2020
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CentralAsia (CA) - В Тегеране перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира 11 января собралось несколько сотен демонстрантов, требовавших отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сообщает Би-би-си.
«Главнокомандующий, уходи!» - скандировали демонстранты, возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет.
11 января это официально признали иранские власти.
В иранских соцсетях появились видео протестов, на них видны собравшиеся у здания университета люди, скандирующие антиправительственные лозунги.
На одном из видео слышно, как толпа скандирует: «Отставки недостаточно, нужен суд!»
Поступают сообщения о протестах и у здания Технологического университета им. Шарифа, одного из самых престижных учебных заведений в стране.
По некоторым сведениям, по меньшей мере 10 погибших в авиакатстрофе были выпускниками этого университета.
Сообщения о протестах у двух тегеранских университетов появились и в иранских агентствах новостей IRNA и ISNA.