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  12 января 2020
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ЦИК Абхазии назвала предполагаемую дату выборов президента

CentralAsia (CA) -  В соответствии с законодательством Абхазии новые выборы президента республики должны пройти в течение трех месяцев, сообщил журналистам член ЦИК Абхазии Гиви Габния, представлявший интересы комиссии в Верховном суде. Об этом сообщает Интерфакс.

"Избирательная комиссия должна провести заседание и в ближайшие два-три месяца назначить дату выборов", - сказал Габния.

По его словам, до проведения новых выборов, исполнять обязанности президента должен Рауль Хаджимба.

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала в пятницу незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. В соответствии с постановлением Верховного суда будут назначены новые выборы президента Абхазии.

9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность ее граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота, а Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации, обещав ввести режим чрезвычайного положения в случае необходимости.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Со своей стороны, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Президент Абхазии заявлял, что остается на своем посту вопреки требованиям об отставке.

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