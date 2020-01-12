Признание властями Ирана своей вины за авиакатастрофу было важным - президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном своей вины за авиакатастрофу было важным, передает Tengrinews.kz.

"Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане", - написал Токаев в своем Twitter.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Борт направлялся в Киев.

Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.Зеленский обратился к нации в связи с катастрофой украинского Boeing11 января иранские военные заявили, что украинский лайнер был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.