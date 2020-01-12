Фирма зятя Бердымухамедова строит все новые объекты в Туркменистане - СМИ

CentralAsia (TM) - Фирма «Нусай Ёллары» — один из подрядчиков первого туркменского автобана стоимостью в 2,3 миллиарда долларов США, принадлежащая зятю Гурбангулы Бердымухамедова, получила контракт на строительство автомобильного туннеля и четырех подземных пешеходных переходов в Ашхабаде, на пересечении проспектов С.Туркменбаши и А.Ниязова. Как отметила «Хроника Туркменистана», с момента объявления тендера и до подписания контракта прошло всего 4 дня.

Корреспонденты turkmen.news в Лебапском велаяте сообщили, что фирма «Нусай Ёллары» строит в Туркменабаде и два жилых дома. Снимок одного из них источники прислали в редакцию. Оба жилых дома с магазином на первом этаже будут возведены по проспекту Битарап Туркменистан (бывшая ул. Костандова).

По данным туркменских СМИ, фирма «Нусай Ёллары» принадлежит Аннаназару Реджепову — мужу старшей из сестер президента Туркменистана Дурдынабат Реджеповой. Официально А. Реджепов числится координатором этой фирмы, однако он и есть ее фактический владелец. В 2019 году фирма «Нусай Ёллары» стала одним из четырех подрядчиков строительства первого туркменского автобана из Ашхабада в Туркменабад. Его стоимость составляет 2,3 миллиарда долларов. Тендер на строительство автомагистрали не проводился, подрядчики были выбраны без конкурса, во всяком случае, публичного.