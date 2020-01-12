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  12 января 2020
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Главы Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

CentralAsia (TJ) -  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11 января провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что для двух стран очень важно поддерживать стабильную ситуацию на общей границе добавив, что бытовые конфликты граждан стали весьма чувствительными.

«Между кыргызами и таджиками была, есть и будет многовековая дружба. Мы не должны допускать эскалацию ситуации на границе. К сожалению, в последнее время конфликты на приграничной территории участились. Накануне на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана случился очередной инцидент», – подчеркнул Жээнбеков.

Президент отметил важность проведения разъяснительных работ среди местного населения в целях предупреждения подобных случаев, подчеркнул, что «провокационные сообщения в СМИ об инциденте на участке государственной границы не соответствует духу добрососедства и дружбы двух стран».

Сооронбай Жээнбеков отметил, что по итогам совместного расследования необходимо наказать виновных в приграничном конфликте.

Напомним, в ночь с 9 на 10 января 2020 года на кыргызско-таджикской границе вновь были слышны выстрелы, жители приграничных территорий закидывали камнями автомобили друг друга, а в одном из сел Баткенского района Баткенской области жителей пришлось эвакуировать.

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