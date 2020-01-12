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  12 января 2020
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В Узбекистане обнародовали размеры зарплат узбекских дипломатов в США

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане обнародовали информацию о том, какую зарплату получают узбекские дипломаты в Нью-Йорке. Сообщения по этому поводу появились в местных СМИ.

Как сообщается, постоянный представитель Узбекистана при ООН получает $3 тысячи. Зарплата советника-посланника составляет $2,7 тысяч, cоветник получает $2,5 тысяч , Генеральный консул - $2,5 тысяч.

Ниже приводится таблица с размером зарплат всех работников:

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