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  12 января 2020
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В Ташкенте построят океанарий

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 11 января ознакомился с ходом реконструкции Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои.

На первом этапе на территории площадью 9 гектаров будут возведены океанариум, амфитеатр, кинотеатр, игровая площадка, замок в сказочном стиле, музыкальный фонтан и автостоянка. Второй этап предусматривает строительство тематического парка, детского автодрома, аттракционов и акварпарка, которые займут в общей сложности 12 гектаров, сообщило УзА.

Кроме того, будут открыты кафе, рестораны и магазины, высажены каштаны, сосны, японская софора, магнолии, дуб, березы и другие породы деревьев.

После завершения модернизации парк будет способен обслуживать до 10 тысяч человек в день.

Глава государства дал указания по налаживанию круглогодичной деятельности парка, созданию широких условий для семейного отдыха. Подчеркнута важность установки здесь макетов исторических памятников Самарканда, Бухары, Хивы и других городов.

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