Президент Абхазии ушел в отставку после митингов

CentralAsia (CA) - Рауль Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии. Об этом заявил вице-президент республики Аслан Барциц.

«Во имя того, чтобы не было кровопролития, во имя того, чтобы в республике хоть какая-то стабильность была, он принял решение подписать соответствующий документ», — цитирует его слова РИА Новости.

По словам вице-президента, в республику прибыл помощник президента России Владислав Сурков, «чтобы уладить ситуацию».

Ранее в столице Абхазии Сухуме прошел митинг сторонников оппозиции с требованием отправить в отставку президента, в ходе которого протестующие взяли штурмом администрацию президента.

Участники протеста выражали недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего в сентябре президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре, а также низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

10 января Верховный суд отменил итоги президентских выборов. Позднее Центризбирком республики назначил повторные выборы на 22 марта (в них могут принять участие и новые кандидаты).

За день до этого парламент Абхазии в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе проголосовал за отставку Рауля Хаджимбы.

Рауль Хаджимба занимал пост президента Абхазии с 25 сентября 2014 года. 8 сентября 2019 года на выборах одержал победу во втором туре.