Рустам Эмомали подвел итоги развития Душанбе за 2019 год

CentralAsia (TJ) - Председатель города Душанбе Рустам Эмомали отчитался накануне по итогам деятельности столичной мэрии в 2019 году на заседании по подведению итогов социально-экономического развития города Душанбе за 2019 год и определению задач на 2020 год, передает Avesta.



Было отмечено, что в 2019 году валовой региональный продукт составил более 15,1 млрд. сомони, темп его роста по сравнению с прошлым годом составил 7,2%, а его вклад в валовой внутренний продукт составил 19,6%.

Рост валового регионального продукта за счёт увеличения объема производства промышленной продукции был обеспечен на 121,2%, финансирование капиталовложений — на 118%, торговый оборот — на 108,3%, пассажирские перевозки — на 114,3% и грузоперевозки — на 104,6%.

Рустами Эмомали подчеркнул, что эффективное использование новых мощностей и налаживание производства конкурентоспособной и импортозамещающей продукции позволили увеличить объем производства промышленной продукции на 22% и достичь уровня 2,7 млрд. сомони.

На заседании первый заместитель и заместители председателя города Душанбе, председатели районов города и руководители подведомственных органов Исполнительного органа государственной власти города Душанбе представили отчеты о результатах своей деятельности за прошедший год.

Было отмечено, что для приведения инфраструктуры города в соответствие с требованиями градостроительства в 2019 году в целом на 38 километрах автомобильных дорог завершены работы по строительству и реконструкции, а также капитальный ремонт, в том числе за счёт благотворительных средств, на 22-х километрах дорог.

План реализации общего бюджета города Душанбе выполнен в 2019 году на 3,1 млрд. сомони, или на 100%.

Председатель города также коснулся деятельности структур сфер образования и здравоохранения, подчеркнув необходимость принятия мер по повышению качества образования и улучшения медицинского обслуживания.

Рустам Эмомали поручил ответственным лицам соответствующих отраслей принять безотлагательные меры по повышению уровня обслуживания в культурно-развлекательных учреждениях, в том числе библиотеках и парках культуры.

Правоохранительным структурам и органам правопорядка столицы было поручено принять безотлагательные меры по обеспечению верховенства закона и безопасности, защите прав и интересов граждан, предотвращению преступлений и преступности.

Председатель города обязал ответственных лиц, председателей районов столицы, руководителей соответствующих городских структур с учетом проведения в 2020 году ряда мероприятий, в том числе политических, создать благоприятные условия для их проведения на высоком уровне.

После всестороннего обсуждения результатов деятельности структур города в 2019 году было принято соответствующее постановление, определены задачи на последующий период.