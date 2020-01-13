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  13 января 2020
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Итоги встречи Монголия-США-Япония: Пхеньян должен прекратить провокации

CentralAsia (MNG) -  Трехсторонняя встреча Монголии, США и Японии завершилась призванием к Северной Корее прекратить все провокации и соблюдать международные обязательства, предусмотренные СБ ООН.

В заявлении Министерства иностранных дел говорится: «Соединенные Штаты, Монголия и Япония вновь заявили, что КНДР должна прекратить провокации, в том числе запуск баллистических ракет, соблюдать свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН и вести постоянные и содержательные переговоры для выполнения своих обязательств, в части выполнения обязательств, взятых на саммите в Сингапуре».

«Три стороны подчеркнули необходимость полного осуществления резолюций Совета Безопасности ООН в направлении окончательного, полностью проверенного демонтажа программ КНДР в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет в соответствии с этими резолюциями», - также говорится в заявлении.

Соединенные Штаты, Монголия и Япония провели трехстороннюю встречу в Вашингтоне 10 января 2020 года.

Соединенные Штаты и Япония подтвердили свою приверженность укреплению двусторонних отношений с Монголией в соответствии с политикой Монголии в отношении «третьего соседа» и видением трех сторон в отношении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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