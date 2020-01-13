В Истаравшане мужчина убил свою пятую жену (видео)

CentralAsia (TJ) - МВД Таджикистана в своей видеопрограмме рассказало подробности убийства супруги ее мужом на почве ревности. Убийство случилось вечером 27 марта, примерно в 20 часов в городе Истаравшан Согдийской области на улице Пионеров, передает портал Ахбор.



Как сообщает в репортаже Акбар Шарипов, пресс-секретарь УМВД Согдийской области, житель Истаравшана Курбонов Илхом Баротович, 1972 г.р., приревновав свою 35-летнюю супругу – уроженку Матчинского района Муллоеву Гулором Мирджумъаевну, нанес ей 13 ножевых ранений, в результате которых потерпевшая скончалась в больнице.

МВД напоминает, что Муллоева была уже пятой супругой Курбонова. Она вышла замуж за Курбонова всего два года назад и у них был общий ребенок.

С первыми своими четырмя супругами мужчина развелся и даже был осужден согласно ст. 177 УК РТ за отказ платить алименты своим детям от одной из бывших жен.

Теперь Илхому Курбонову согласно ст. 104 УК РТ за убийство грозит как минимум 15 лет лишения свободы.

Автор телерепортажа об этом убийстве Акбар Шарипов говорит, что в случаях, когда возникают неразрешимые конфликты в семье и стороны не могут находить компромисса, самое лучшее для них – это развод. Но лишить человека жизни, тем более супруги, по мнению автора, ничем нельзя оправдать.