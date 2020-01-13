Индия ведет переговоры с Монголией и Россией об импорте коксующегося угля

CentralAsia (MNG) - Министр нефти, газа и стали Индии, Дхармендра Прадхан, сообщил, что Индия ведет переговоры с Монголией и Россией об импорте коксующегося угля, чтобы уменьшить зависимость от поставок этого товара из нескольких стран.

Министр рассказал, что они рассчитывают импортировать коксующийся уголь, сырье для производства стали, по разумной цене, поскольку страна поставила цель произвести 300 миллионов тонн металла к 2030-31 гг.

- Индия импортирует уголь из Австралии, и это хорошо, но высококачественный коксующийся уголь также доступен в Монголии. Мы надеемся привозить этот уголь по разумной цене. Мы ведем переговоры с правительством Монголии, - сказал Прадхан вечером 11 января на одной из программ.

В 2016 году делегация, состоящая из высокопоставленных чиновников Министерства стали и государственного управления Индии (Steel Ministry and state-run Steel Authority of IndiaSAIL), отправилась в столицу Монголии, Улан-Батор, для заключения соглашения с восточноазиатской страной об импорте коксующегося угля.

Первоначальный план состоял в том, чтобы доставлять топливо через китайские порты, но это не удалось реализовать. Следующая цель - доставлять уголь через российский порт Восточный, который известен обработкой этого товара.

- Мы также начали переговоры от имени правительства Индии с российскими властями и подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества для предприятий коксующегося угля, - говорит Прадхан.

Около 85 процентов потребности Индии в коксующемся угле удовлетворяется за счет импорта.

- Переговоры продвигаются компаниями государственного сектора в Индии, включая Coal India и SAIL, - добавил министр.