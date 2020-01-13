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  13 января 2020
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В Бухаре два пьяных узбекистанца избили турецкого дальнобойщика

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской области два пьяных узбекистанца бросали камни в проезжающие грузовики и избили турецкого дальнобойщика, сообщило издание "Бухара Инфо".

9 января, примерно в 19:20, на обочине 303-го километра автомобильной дороги М-37, пролегающей по территории Джандарского района Бухарской области, 31-летний Г.Х. и 30-летний Ж.Р., будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно бросая камни, остановили проезжавший по данной дороге грузовой автомобиль Mercedes-Benz с турецкими государственными номерами. Им управлял 63-летний гражданин Турции.

После этого двое пьяных узбекистанцев беспричинно избили водителя. После инцидента пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, а дебоширы доставлены в местное ОВД. С места происшествия были изъяты следы крови, назначены соответствующие экспертизы.

По данному происшествию Следственной группой Джандарского ОВД возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "д" части 2 статьи 277 (Хулиганство, совершенное группой лиц сопряженное с издевательством над престарелым) Уголовного кодекса.

На данный момент оба узбекистанца привлечены в уголовном деле в качестве подозреваемых и задержаны в процессуальном порядке.

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