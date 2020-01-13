На границе Узбекистана с Казахстаном с начала года появился затор из машин с грузом

CentralAsia (UZ) - На границе Узбекистана с Казахстаном с начала года появился затор. Причина – новые ставки таможенных пошлин для физических лиц в Узбекистане. Растаможка стала гораздо дороже.

Как сообщается в репортаже телеканала "Настоящее время", с 1 января в Узбекистане введены новые ставки таможенных пошлин для физлиц. За каждый килограмм груза нужно платить не менее $3.