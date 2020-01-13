Премьер-министр Узбекистана обвинил газовщиков в сговоре с расхитителями газа - СМИ

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на днях провел видеоселекторное совещание по вопросу сокращения дебиторской задолженности за природный газ.

Как сообщает Kun.uz, ссылаясь на свой источник, на совещании обсуждались вопросы задолженности перед секторами экономики, населения и социальных объектов, задолженности за природный и сжиженный газ и энергоносители.

Ппремьер-министр остановился на незаконном использовании и краже энергоресурсов. Он сообщил, что большой ущерб, причиненный незаконным использованием природного газа, в основном связан с теплицами и сферами производства.

Глава правительства перечислил предприятия, производящие известь, кирпичи и масло, расхищавшие природный газ и причинившие миллиардный ущерб.

«Разве местные газовики не знали об этом? И куда смотрят сотрудники Бюро принудительного исполнения? Они в доле! Заодно с ними! Ведь нельзя украсть столько газа за день!

Наряду с потребителями ответственность за незаконное использование несут руководители и сотрудники газоснабжающих компаний. Потому что некоторые нечестные люди, которые попали в систему газоснабжения, либо создали условия для расхищения природного газа для нелегальных потребителей, или совершали незаконные действия в сговоре», - сказал Арипов.

Премьер-министр попросил экспертов отрасли проинформировать предпринимателей-производителей кирпича и извести, о прекращении поставок природного газа для их производства.