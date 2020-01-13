Монгольские скотоводы будут отслеживать поставки шерсти с помощью блокчейна

CentralAsia (MNG) - Находящийся в Торонто стартап Convergence.tech успешно завершил свой пилотный проект на основе блокчейна, чтобы помочь монгольским кочевым скотоводам отслеживать и сертифицировать свой кашемир.

Данный проект был реализован совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и осуществляется при помощи платформы отслеживания на основе Ethereum от Convergence.tech, Backbone.

Convergence.tech выбрал для своего пилота кашемир пастухов, так как многие из этих людей сталкиваются с тяжелыми условиями труда и нестабильностью доходов. Кроме того, в цепочке поставок модной одежды отсутствует прозрачность, что затрудняет понимание потребителями происхождения кашемировых продуктов.

Генеральный директор Convergence.tech Чами Акмимана сказал betakit: «Сообщество кочевников имеет неустойчивый и нестабильный доход. Использование технологии блокчейна в рамках трансформации кашемировой отрасли может обеспечить многочисленные преимущества для монгольских скотоводов, покупателей и продавцов одновременно».

Мобильное приложение для отслеживания устойчивого кашемира

Чтобы решить проблему отсутствия прозрачности, с которой сталкивается индустрия кашемира, Convergence.tech создал мобильное приложение для устройств Android. Приложение позволило монгольским пастухам зарегистрировать свои кашемировые тюки.

Данные отслеживания, объединенные с технологией блокчейна Backbone, позволили пользователям отслеживать путь, который прошел кашемир в течение жизненного цикла производства. Пользователи также могут просматривать полученные данные о воздействии на окружающую среду, чтобы убедиться, что этический сырьевой кашемир был получен.

Компания Convergence.tech, основанная в 2018 году, уже разработала реестр земель с поддержкой блокчейнов для штата Харьяна в Индии. Компания также осуществила проект в Афганистане по применению блокчейна в существующих системах оплаты труда полиции. Convergence.tech планирует объявить о новых проектах в ближайшие месяцы, так как компания недавно получила предложение провести работу в Перу.