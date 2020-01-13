Почему в Китае живет 1,4 млрд человек и нет знаменитых групп? А в Монголии всего 3 млн человек и есть группа The Hu, - Foreign Policy

CentralAsia (MNG) - Монголия зажигает пока ее гигантский сосед дремлет, пишет Лорен Тейшейра (Lauren Teixeira) в Foreign Policy.

Самые успешные монгольские завоеватели со времен Чингисхана теперь не верхом, а на барабанах. Их называют The Hu, и за последний год их хард-рок, который сочетает в себе традиционные монгольские инструменты и горловое пение с западным роком и металлом, стал настоящим прорывом среди поклонников по всему миру.

The Hu впервые начал привлекать к себе внимание более года назад музыкальными клипами на две песни — «Wolf Totem» и «Yuve Yuve Yu», которые взорвали YouTube. По последним подсчетам, у этих двух видео на YouTube было в общей сложности 61 миллион просмотров — в 20 раз больше людей в Монголии.

Это резкий контраст с соседним Китаем. Несмотря на то, что в Китае проживает 1,4 миллиарда человек, а в Монголии — всего 3 миллиона, такого уникального китайского национального звучания, который бы сочетал в себе традиции и современность так же, как и монголы, не существует — по крайней мере, ни одна из них не стала серьезным коммерческим игроком. Вместо этого, Китай оставил поток бледных подражаний жанрам других стран. Это поднимает большой вопрос: почему монгольская музыка бьет так сильно, а китайская музыка (за некоторыми исключениями) отстой, задается вопросом автор статьи Лорен.

Ответы частично исторические. В 20 веке Монголия была советским государством-спутником. Монгольская политика при советской эре в отношении музыки состояла в том, чтобы продвигать народную музыку, которая представляла национальное самосознание, в то же время опасаясь иностранного импорта. Народные песни собирались, записывались и исполнялись для создания антиимперского мультикультурализма. Помогло то, что Монголия не пострадала от такого же культурного разрушения, как некоторые коммунистические государства. Хотя в 1930-х годах были жестокие чистки, кочевая и рассеянная культура Монголии позволила ее музыке выжить при более мягкой форме коммунистического правления.

К сожалению, дети хотели синие джинсы и рок. Отмечая страсть, которую подростки Улан-батора придерживались к своим секретным записям западной музыки в 1970-х годах, министерство культуры Монголии начало кампанию по объединению обязательной народной музыки с рок-н-роллом. Но этот монгольский рок был не очень популярен в то время.

«Это было очень размыто и безопасно», - сказала Лорен Кнапп, директор документального фильма Live From UB 2015 года, который рассказывает историю рок-музыки в новой Монголии.

Тем не менее, поддерживаемый государством рок 1970-х годов дал молодым монголам достаточно оснований, чтобы в 1980-х годах, когда студенты начали стремиться к демократии, рок-музыка стала важной силой. Новой волной был простой протестный рок в западном стиле, похожий на рок-композицию других артистов-диссидентов, таких как российский Виктор Цой и китайский Цуй Цзянь. Такие песни, как «Хонхны дуу»-«Звон колокола», объединили монголов, когда они собрались в Улан-Баторе, чтобы потребовать демократии.

Ее политический вес означал, что монголы относились к музыке серьезно. Поединки между фанатами разных жанров привели к краху клубов в начале 2000-х, когда поклонники хип-хопа замахнулись на металлистов. Тем не менее, в новом тысячелетии музыканты на растущей рок-сцене Улан-Батора вновь обрели интерес к развитию монгольского звучания.