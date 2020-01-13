Китай одобрил генную технологию Узбекистана по хлопчатнику

CentralAsia (UZ) - Патент на узбекистанскую технологию нокаута (выключения) генов хлопчатника одобрило патентное бюро Китая, сообщили местные СМИ.



Научная разработка принадлежит Центру геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. Отмечается, что эта инновация позволяет создавать скороспелые, высокоурожайные, соле- и засухоустойчивые сорта хлопчатника.

В Узбекистане рассчитывают, что решение патентного бюро КНР позволит коммерциализировать эту технологию, так как Китай активно использует современные методы для создания устойчивых сортов хлопчатника.

Напомним, 7 декабря патент на узбекистанскую технологию нокаута генов хлопчатника выдала Академия научных исследований и технологий Министерства высшего образования и научных исследований Египта. Кроме того, патент одобрен в России и США.

В декабре 2019 года патентное бюро Китая одобрило патентную заявку на инновационную технологию нокаута (выключения) генов хлопчатника, разработанную учеными Центра геномики и биоинформатики АН РУз. Ранее на технологию нокаута генов хлопчатника были получены патенты в Узбекистане, США, Египте и России, а также международный патент PCT. Очередной патент расширяет возможности ее лицензирования в мировом масштабе.

Технология нокаута (выключения) генов хлопчатника является инновационной технологией шестого поколения. Она была разработана узбекскими учеными в 2008 году, и дальнейшие исследования при поддержке Правительства Узбекистана привели к созданию на основе технологии высокоурожайных, скороспелых, длинноволокнистых, засухо- и солеустойчивых биотехнологических сортов хлопчатника серии «Порлок».

Технология впервые в мире позволила одновременно улучшить несколько агрономически ценных признаков хлопчатника, что является основной проблемой при селекции хлопчатника. В результате средняя урожайность новых сортов достигала 40 центнеров с гектара, что позволило получить высококачественное волокно с микронейром 4,2, прочностью -37,9 (Str) и длиной волокна 38-40 мм. В настоящее время волокна сортов «Порлок» продаются на 12% дороже, чем волокна обычных сортов и на них имеется очень высокая потребность на мировом рынке.