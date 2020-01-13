Министр иностранных дел Индии встретился с делегацией Монголии в Нью-Дели

CentralAsia (MNG) - В Нью-Дели 10 января состоялась встреча министра иностранных дел Индии с делегацией из Монголии, которую возглавил главный секретарь правительства Л.Оюун-Эрдэнэ.

Позже ко встрече присоединился министр нефти и природного газа Индии Шри Дхармендра Прадхана.

Л.Оюун-Эрдэнэ возглавил группу из 25 чиновников из всех 21 аймаков Монголии для специальной программы по наращиванию потенциала в IIM Indore в рамках недавно запущенной инициативы ITEC Executive. Это программа для старших должностных лиц с целью изучения опыта Индии в политике и экосистеме.

В рамках этой программы также был представлен обзор проекта нефтеперерабатывающего завода, реализуемого в Монголии в рамках кредитных линий (Lines of Credit-LoC) на сумму $1,236 млрд, предоставленных Индией. Это первый нефтеперерабатывающий завод в Монголии и самый крупный проект, реализованный в рамках индийской программы LOC.