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  13 января 2020
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В Узбекистане минимальную оплату труда повысят на 7%

CentralAsia (UZ) -  Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Узбекистане с 1 февраля 2020 года составит 679 330 сумов ($71,4) в месяц, сообщает издание Norma.uz со ссылкой на Министерство занятости и трудовых отношений.

Отмечается, что с 1 февраля вводится новая сетка по оплате труда. В частности, базовая расчетная величина пенсии составит 223 тыс. сумов ($23,5), базовая величина исчисления пенсии — 238 610 сумов ($25,1), минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 679 330 сумов ($71,4).

Напомним, с 1 сентября 2019 года МРОТ в Узбекистане составляет 634 880 сумов ($66,8). Следовательно, с 1 февраля 2020 года рост составит 7%. Основные выплаты также выросли на 7%.

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