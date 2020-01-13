Смягчили наказание за насилие над женами? Генпрокуратура Казахстана разъяснила изменения в законодательство

CentralAsia (KZ) - ​​Генеральная прокуратура Казахстана разъяснила в интервью телеканалу Хабар изменения в законодательстве по правонарушениям в сфере семейно - бытовых отношений.

По словам заместителя генерального прокурора Казахстана Марата Ахметжанова, закон регулирует именно те нормы, которые по поручению президента страны, подлежат ужесточению.

- Сегодня будет принимать решение только суд. Все обращения о побоях теперь в официальном порядке будут регистрироваться в едином реестре административных правонарушений.Любое правонарушение не останется не в поле зрения. Даже если потерпевшая попросит просить и прекратить дело, то теперь только суд будет это решать ведь могут быть уговоры или угрозы, - пояснил Ахметжанов.

По его словам, предупреждение – это тоже вид наказания, так как тоже регистрируется в едином реестре правонарушений, и в случае повторности подпадает уже под другие виды наказания и предусматривает арест до 15 суток.

- Раньше был штраф и арест, сейчас сначала предупреждение. Штраф ударял сильно по семейному бюджету, при обращении составили протокол, привлекли мужа к административному штрафу, 15 МРП, это на сегодня 39 тысяч 700 тенге – эту сумму должны из семейного бюджета выплатить. Семьи же разные, где-то есть системный дебошир , а где-то была ссора, конфликт семейный, здесь законодатель предусматривает, что можно ограничиться предупреждением, - расскахал Марат Ахметжанов.