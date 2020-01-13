В Узбекистане на блогера Отабека Нуритдинова вновь завели дело

CentralAsia (UZ) - Еще два заявления были открыты в отношении андижанского блогера Отабека Нуритдинова, который под новый год был арестован и приговорен к административному наказанию. Об этом сообщила узбекская служба Би-би-си.

В Андижане блогер, отбывавший 15-дневный тюремный срок, сообщил своим родственникам, что в его отношении начато расследование ещё по двум заявлениям.

По словам Отабека, заявления были написаны управляющим базара из Асакинского района и директором школы Мархаматского района.

Родственники рассказали, что на Нуритдинова в течение 5 дней оказывали давление три чиновника, которые требовали, чтобы он признал вину по предъявленным обвинениям.

"Ему угрожали и хотели, чтобы он признался в хулиганстве. Мы будем расследовать, чем вы занимались в России, на какие деньги вы взяли свой автомобиль, конфискуем вашу машину и продадим ее по низкой цене, говорили они", - рассказала мать блогера Матлуба Курбанова.

В интервью 10 января Отабек Нуритдинов заявил, что ситуация ухудшается.

"Ситуация обострилась, дела открытые по моей профессиональной деятельности, теперь квалифицируют как терроризм", - сказал Отабек Нуритдинова своей матери.

Адвокат из Узбекистана, выступивший в эфире Би-би-си, заявил, что если будет подано второе заявление о клевете, то это станет уголовным делом.

"Отабек может быть привлечен к уголовной ответственности за второе заявление, которое он получил, в течении прохождения первого 15-дневного наказания. В Узбекистане широко распространено возбуждение еще более крупного дела в отношении подсудимого отбывающего срок в 15 суток", - сказал адвокат.

Би-би-си обратилась в Генеральную прокуратуру Узбекистана по поводу новых деталей в деле блогера Отабека Нуриддинова, который стал известен не только в Узбекистане, но и за рубежом так как освещал деятельность международных организаций.

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила следующее: "По поводу поступивших жалоб на блогера Нуриддинова (в частности клеветы на местные органы власти и хулиганство). Районное отделение внутренних дел проводит проверочные мероприятия по расследованию доводов, указанных в этих жалобах".

Напомним, 30 декабря Андижанский областной суд по административным делам приговорил к 15 суткам административного ареста блогера Абдуфатто Нуритдинова, который под псевдонимом Отабек Нуритдинов освещал в Facebook’е социально-политические события в регионе. Блогер был признан виновным в мелком хулиганстве, клевете и оскорблении.

Как сообщила прокуратура Асакинского района Андижанской области, Абдуфатто Нуритдинов признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 40 («Клевета»), 41(«Оскорбление») и 183 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Согласно решению суда, по 40-й статье ему назначен штраф в размере 30 базовых расчетных величин (6.690.000 сумов или 700 долларов), по 41-й статье аналогичный штраф, по 183-й статье – арест на 15 суток.