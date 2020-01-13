В Ташкенте выстроились длинные очереди за Кораном (фото)
- Узбекистан, общество
- 12:02, 13 января 2020
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- Обновлено: 12:05, 13 января 2020
CentralAsia (UZ) - В Интернет-изданиях и социальных сетях Узбекистана распространились фотографии людей, которые стоят в очередях с целью покупки Корана, изданного в Ташкенте.
Как сообщило издание Islom.uz, 11 января очередной тираж книги поступит в продажу, в этот же день в Ташкенте и других городах страны выстроились длинные очереди на покупку Корана.
Как сообщается, священный Коран был издан в издательстве «Хилол», основанном покойным шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом.
Стоимость книги составила 35 тысяч сумов (около 3,7 доллара США).
В Узбекистане до сегодняшнего дня был широко распространен Коран, изданный в странах Персидского залива.