В Ташкенте выстроились длинные очереди за Кораном (фото)

CentralAsia (UZ) - В Интернет-изданиях и социальных сетях Узбекистана распространились фотографии людей, которые стоят в очередях с целью покупки Корана, изданного в Ташкенте.

Как сообщило издание Islom.uz, 11 января очередной тираж книги поступит в продажу, в этот же день в Ташкенте и других городах страны выстроились длинные очереди на покупку Корана.

Как сообщается, священный Коран был издан в издательстве «Хилол», основанном покойным шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом.

Стоимость книги составила 35 тысяч сумов (около 3,7 доллара США).

В Узбекистане до сегодняшнего дня был широко распространен Коран, изданный в странах Персидского залива.