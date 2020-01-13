[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкенте выстроились длинные очереди за Кораном (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Интернет-изданиях и социальных сетях Узбекистана распространились фотографии людей, которые стоят в очередях с целью покупки Корана, изданного в Ташкенте.

Как сообщило издание Islom.uz, 11 января очередной тираж книги поступит в продажу, в этот же день в Ташкенте и других городах страны выстроились длинные очереди на покупку Корана.

Как сообщается, священный Коран был издан в издательстве «Хилол», основанном покойным шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом.

Стоимость книги составила 35 тысяч сумов (около 3,7 доллара США).

В Узбекистане до сегодняшнего дня был широко распространен Коран, изданный в странах Персидского залива.

print
  • Китай одобрил генную технологию Узбекистана по хлопчатнику
  • Признание властями Ирана своей вины за авиакатастрофу было важным - президент Казахстана
  • В Истаравшане мужчина убил свою пятую жену (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189