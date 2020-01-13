В аэропорту Ашхабада более 30 пассажиров были сняты с рейса в Стамбул без объяснения причин, - СМИ

CentralAsia (TM) - Утром 10 января более 30 человек не были допущены на рейс TK323 авиакомпании Turkish airlines из Ашхабада в Стамбул. Среди пассажиров были и те, кто направлялся на жизненно важное лечение, так как в Туркменистане врачи им уже ничем помочь не могут, сообщили "Альтернативные новости Туркменистана".

Как отмечается, никаких причин работники миграционной службы не объясняли, советуя обращаться в миграцию по месту жительства, а тех, кто возмущался, отводили в кабинет к дежурному представителю министерства национальной безопасности, который угрожал пожизненным запретом на выезд.

“В действиях работников миграционной службы нет никакой логики: снимали с рейсов и людей в возрасте, и молодых, и семейные пары, и кого-то одного из семьи, — сообщил источник. — У некоторых из пассажиров были и вид на жительство в Турции — oturma izni, и разрешение на работу — çalışma izni, но ответ был один — нельзя!”.

По информации источников, массовые снятия людей с рейсов в Турцию наблюдаются последнюю неделю. С каждого рейса, будь то туркменский или турецкий, снимают как минимум 10-12 человек.

Из-за нехватки работы в Туркменистане, особенно в велаятах, многие едут в Стамбул на заработки.