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  13 января 2020
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Никогда в жизни мне не было так стыдно. Командующий КСИР попросил прощение за сбитый украинский самолёт

CentralAsia (CA) -  Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами извинился за сбитый по ошибке украинский самолет, передает агентство IRNA.

"Никогда в жизни мне не было так стыдно. Возможно, мы допустили ошибку, из-за которой погибли множество наших соотечественников. Однако мы это сделали ненамеренно, мы просим прощения", - сказал Салами в ходе своей речи в парламенте.

Салами также подчеркнул, что ночью, когда был сбит боинг, — все были в «атмосфере войны». Американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух.

Ранее Иран заявил, что военные ожидали атаки со стороны США и системы ПВО были приведены в полную боевую готовность.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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