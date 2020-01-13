В магазинах Монголии ввели автоматы по сбору пластика. Взамен вы получаете 20 тугриков или бесплатный билет на транспорт

CentralAsia (MNG) - Монголия производит 20 тысяч тонн пластиковых отходов каждый год, из которых 15 тысяч тонн составляют бутылки для напитков. Однако только 30% отходов перерабатываются, а остальное сбрасывается в природу из-за недостатка мусорных баков.
Таким образом, ООО «Экобин» ввело в магазины реверс-вендинговые автоматы (RVM) для правильной переработки отходов. Теперь пустые пластиковые бутылки можно обменять на билет для проезда в общественном транспорте Улан-Батора. А также взамен пустых алюминиевых банок, бутылок с напитками и картонных коробок объемом менее 1 литра аппарат выдает квитанции с QR-кодом, которые после сбора определенной суммы можно снять через мобильное приложение Mongol Chat.
В настоящее время автомат также предоставляет 20 тугриков за 1 бутылку.
Автомат RVM можно найти по след. адресам:
Дворец Хангарида;
Государственный универмаг;
Номин Оптовый центр района Хан-Уул;
Номин Оптовый центр Чулуун Овоо;
Номин Супермаркет Rivergarden;
Номин Супермаркет Наадам центр;
Номин Гипермаркет квартала Өнөр хороолол;
Номин Гипермаркет Восточно-Центральный перекресток.