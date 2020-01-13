В магазинах Монголии ввели автоматы по сбору пластика. Взамен вы получаете 20 тугриков или бесплатный билет на транспорт

CentralAsia (MNG) - Монголия производит 20 тысяч тонн пластиковых отходов каждый год, из которых 15 тысяч тонн составляют бутылки для напитков. Однако только 30% отходов перерабатываются, а остальное сбрасывается в природу из-за недостатка мусорных баков.

Таким образом, ООО «Экобин» ввело в магазины реверс-вендинговые автоматы (RVM) для правильной переработки отходов. Теперь пустые пластиковые бутылки можно обменять на билет для проезда в общественном транспорте Улан-Батора. А также взамен пустых алюминиевых банок, бутылок с напитками и картонных коробок объемом менее 1 литра аппарат выдает квитанции с QR-кодом, которые после сбора определенной суммы можно снять через мобильное приложение Mongol Chat.

В настоящее время автомат также предоставляет 20 тугриков за 1 бутылку.

Автомат RVM можно найти по след. адресам:

Дворец Хангарида;

Государственный универмаг;

Номин Оптовый центр района Хан-Уул;

Номин Оптовый центр Чулуун Овоо;

Номин Супермаркет Rivergarden;

Номин Супермаркет Наадам центр;

Номин Гипермаркет квартала Өнөр хороолол;

Номин Гипермаркет Восточно-Центральный перекресток.