Пограничные пропускные пункты между Туркменистаном и Ираном закрылись

CentralAsia (TM) - С 8 января закрыты пограничные пропускные пункты между Туркменистаном и Ираном, передают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Пункты Баджгыран (Bajgyran) под Ашхабадом, Этрек (Etrek) у одноименного поселка, а также пункты Сарагт (Saragt) и Артык (Artyk) уже три дня не пропускают грузы и людей, в том числе тех, кто намеревался выехать в Иран на медицинское обследование.

Мелкие предприниматели, занимающиеся доставкой продуктов и товаров из Ирана, сообщают, что пограничники не могут назвать точной причины закрытия границы и сроков, когда пограничные пункты вновь откроются.

Один из офицеров таможенного пункта Баджгыран предположил, что это связано с конфликтом между США и Ираном.

Как сообщалось ранее, самолеты «Туркменских авиалиний» приостанавливают выполнение рейсов в ОАЭ, маршрут которых пролегал над Ираном.