В Нур-Султане у молодой семьи вечером после выписки ребенка из роддома сгорел дом

CentralAsia (KZ) - Молодая семья из Нур-Султана осталась без крыши над головой, едва отпраздновав рождение первенца. Историю пару опубликовали в Instagram astanovka98.

В канун нового года житель Астаны Муканов Ерназар стал отцом. Днем 9 января состоялась выписка. Из перинатального центра №2 он забрал свою жену Зарину вместе с новорожденным сыном, которого назвали Абдурахман.

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В честь радостного события дома в Караоткеле (Ильинка, ул. Айтеке би, 9) его родители накрыли стол и пригласили гостей. Вечером счастливый отец отлучился к соседям позаимствовать стулья. На обратном пути Ерназар заметил дым над своим домом, где разгорался пожар. Забежав внутрь, он вывел всех на улицу, после чего попытался вытащить из дома документы и кое-какие сбережения. Но не смог их найти среди огня и дыма, и выбрался наружу, выбив окно. Сразу после этого обвалилась крыша.

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Причины пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет, однако молодая семья осталась без денег и крыши над головой. В данный момент они проживают у родственников.