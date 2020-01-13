В Нур-Султане у молодой семьи вечером после выписки ребенка из роддома сгорел дом

CentralAsia (KZ) - Молодая семья из Нур-Султана осталась без крыши над головой, едва отпраздновав рождение первенца. Историю пару опубликовали в Instagram astanovka98.
В канун нового года житель Астаны Муканов Ерназар стал отцом. Днем 9 января состоялась выписка. Из перинатального центра №2 он забрал свою жену Зарину вместе с новорожденным сыном, которого назвали Абдурахман.
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В честь радостного события дома в Караоткеле (Ильинка, ул. Айтеке би, 9) его родители накрыли стол и пригласили гостей. Вечером счастливый отец отлучился к соседям позаимствовать стулья. На обратном пути Ерназар заметил дым над своим домом, где разгорался пожар. Забежав внутрь, он вывел всех на улицу, после чего попытался вытащить из дома документы и кое-какие сбережения. Но не смог их найти среди огня и дыма, и выбрался наружу, выбив окно. Сразу после этого обвалилась крыша.
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Причины пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет, однако молодая семья осталась без денег и крыши над головой. В данный момент они проживают у родственников.
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В канун нового года житель Астаны Муканов Ерназар стал отцом. Днем 9 января состоялась выписка. Из перинатального центра №2 он забрал свою жену Зарину вместе с новорожденным сыном, которого назвали Абдурахман. ⠀ В честь радостного события дома в Караоткеле (Ильинка, ул. Айтеке би, 9) его родители накрыли стол и пригласили гостей. Вечером счастливый отец отлучился к соседям позаимствовать стулья. На обратном пути Ерназар заметил дым над своим домом, где разгорался пожар. Забежав внутрь, он вывел всех на улицу, после чего попытался вытащить из дома документы и кое-какие сбережения. Но не смог их найти среди огня и дыма, и выбрался наружу, выбив окно. Сразу после этого обвалилась крыша. ⠀ Причины пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет, однако молодая семья осталась без денег и крыши над головой. В данный момент они проживают у родственников. ⠀ Для тех, кто желает помочь, ниже приведены реквизиты карты Kaspi Gold, принадлежащей супруге Ерназара - Қайыржан Зарина Ерсапақызы. ⠀ Номер карты: 5169 4931 5425 0297 Номер телефона: +7 (707) 306-15-05