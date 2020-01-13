[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Нур-Султане у молодой семьи вечером после выписки ребенка из роддома сгорел дом

CentralAsia (KZ) -  Молодая семья из Нур-Султана осталась без крыши над головой, едва отпраздновав рождение первенца. Историю пару опубликовали в Instagram astanovka98.

В канун нового года житель Астаны Муканов Ерназар стал отцом. Днем 9 января состоялась выписка. Из перинатального центра №2 он забрал свою жену Зарину вместе с новорожденным сыном, которого назвали Абдурахман.

В честь радостного события дома в Караоткеле (Ильинка, ул. Айтеке би, 9) его родители накрыли стол и пригласили гостей. Вечером счастливый отец отлучился к соседям позаимствовать стулья. На обратном пути Ерназар заметил дым над своим домом, где разгорался пожар. Забежав внутрь, он вывел всех на улицу, после чего попытался вытащить из дома документы и кое-какие сбережения. Но не смог их найти среди огня и дыма, и выбрался наружу, выбив окно. Сразу после этого обвалилась крыша.

Причины пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет, однако молодая семья осталась без денег и крыши над головой. В данный момент они проживают у родственников.

View this post on Instagram

В канун нового года житель Астаны Муканов Ерназар стал отцом. Днем 9 января состоялась выписка. Из перинатального центра №2 он забрал свою жену Зарину вместе с новорожденным сыном, которого назвали Абдурахман. ⠀ В честь радостного события дома в Караоткеле (Ильинка, ул. Айтеке би, 9) его родители накрыли стол и пригласили гостей. Вечером счастливый отец отлучился к соседям позаимствовать стулья. На обратном пути Ерназар заметил дым над своим домом, где разгорался пожар. Забежав внутрь, он вывел всех на улицу, после чего попытался вытащить из дома документы и кое-какие сбережения. Но не смог их найти среди огня и дыма, и выбрался наружу, выбив окно. Сразу после этого обвалилась крыша. ⠀ Причины пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет, однако молодая семья осталась без денег и крыши над головой. В данный момент они проживают у родственников. ⠀ Для тех, кто желает помочь, ниже приведены реквизиты карты Kaspi Gold, принадлежащей супруге Ерназара - Қайыржан Зарина Ерсапақызы. ⠀ Номер карты: 5169 4931 5425 0297 Номер телефона: +7 (707) 306-15-05

A post shared by A98 / Новости Астаны (@astanovka98) onJan 12, 2020 at 1:02am PST

print
  • Монгольские скотоводы будут отслеживать поставки шерсти с помощью блокчейна
  • ВБ: К 2020 году экономика Узбекистана вырастет на 5,7%
  • Королева Елизавета II созвала совещание из-за отказа принца Гарри от своих полномочий



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189