В Туркменистане обновляют портреты президента на новые, с поседевшими волосами, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Марыйском велаяте Туркменистана власти требуют от всех государственных учреждений и предприятий обновить портреты президента. Как стало известно Радио Азатлык требование поменять портреты президента власти объясняют тем, что у него поменялся цвет волос.

Президент, которого ежедневно показывают по телевидению, в августе 2018 года внезапно поменял имидж, и его волосы стали седеть на глазах.

По сведениям корреспондента, это требование касается всех государственных организаций на территории в Марыйском велаяте, от которых потребовали заменить президентские портреты в ближайшее время. «Если не поменять портреты, то им пригрозили большим штрафом вплоть до увольнения с работы», сообщил корреспондент.

Бюджетные работники в беседе с корреспондентом Радио Азатлык выразили недовольство этой ситуацией. «Президент каждый месяц меняет цвет волос, и от нас каждый раз требуют обновлять его портреты», сетуют один из бюджетников, говоривший с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности.

Корреспондент разузнал цены на портреты главы государства в местных магазинах. «Цена портрета от 10 до 100 манатов. Для обрамления нужно заплатить от 50 до 200 манатов», говорит корреспондент.

Таким образом по самой дорогой цене портрет президента может обойтись в 300 манатов. По официальному курсу это равно 85 долларам США, по курсу чёрного рынка 15 долларам. А самый дешёвый президентский портрет обойдётся в 60 манатов (17 долларов по официальному, 3 доллара по чёрному курсу).

Кроме обновления портретов президента, от госучреждений требуют повесить плакаты с лозунгом 2020 года «Туркменистан – Родина нейтралитета». "Эти плакаты стоят от 20 до 100 манатов», рассказал корреспондент.