В Таджикистане лимоны подешевели более чем в два раза. Фермеры терпят убытки

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с начала года лимоны подешевели более чем в два раза. По словам специалистов, это связано с богатым урожаем и снижением объемов экспорта цитрусовых. Таджикские лимоны отличаются от своих зарубежных собратьев тонкой кожурой, особым вкусом и ярким ароматом, передает Радио Озоди.

Фермеры, занятые выращиванием цитрусовых, жалуются, что несмотря на небывалый урожай лимонов, они терпят убытки из-за снижения спроса и низких цен на плоды лимона. На рынках Душанбе лимоны можно приобрести по цене 5 сомони за один кг. Для сравнения: год назад кило лимонов стоило 10-12 сомони (около 1 доллара). По словам торговцев рынков, они покупают лимоны у фермеров по цене 3-4 сомони за кг.

Акбар Наимов, фермер из района Джайхун Хатлонской области, в беседе с Радио Озоди отметил, что выручка от продажи не покрывает даже расходы. "Лимон Мейера, который выращивается у нас, как известно, прихотлив в уходе: необходим качественный дренаж, полив, различные подкормки и опрыскивание. Так что, выращивание лимонов - это ежедневный тяжелый труд. Многие фермеры из-за сложившейся ситуации решили отказаться от выращивания лимонов и заниматься разведением других сельскохозяйственных культур», - говорит фермер.

Амирбеки Темур, глава сельхозуправления администрации Хатлонской области считает, что необходимо найти новые рынки сбыта таджикских цитрусовых. «Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с фермерами. В прошлом году в области увеличилось количество теплиц для выращивания лимонов, что и повлияло на небывалый урожай», сказал он.

Только в прошлом году, по словам Амирбеки Темура, фермеры района Джайхун отправили в Россию и Казахстан более 500 тонн лимонов.