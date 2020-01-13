В Ташкенте еще одно частное агентство занятости обмануло граждан, пообещав работу за границей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане частное агентство занятости под названием Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi обмануло 24 человека на общую сумму 486 миллионов сумов (51 тысяча долларов).

По данным ГУВД Ташкента, узбекистанцы обращались в данное агентство для трудоустройства в Швейцарии и Австрии. Сотрудники агентства занятости взяли у них деньги за услуги, однако обещанного так и не выполнили. После чего обманутые граждане решили снять свое видеообращение и разместить его в Интернете.

«В июле прошлого года 37-летняя Дурдона И., 45-летняя Мархабо К. обратились в указанное общество с ограниченной ответственностью, где им пообещали помочь в трудоустройстве их родственников в зарубежных странах за вознаграждение в размере соответственно 25 миллионов сумов (2600 долларов) и 16 миллионов сумов (около 1700 долларов). При этом со стороны Общества был подготовлен и представлен им на подпись договор об оказании одноразовой консультативной услуги. Обманутыми женщинами эти договора были подписаны и оплата по ним полностью произведена на расчетный счет ООО», – говорится в сообщении ГУВД.

В ходе следствия было установлено, что помимо этих женщин в частное агентство занятости под названием Rekrut Consulting work hususiy bandlik agentligi обращалось еще 22 человека, которым также представляли на подпись аналогичные договоры, и по которым ими было оплачено в общей сложности 445.000.000 сумов. Обещанного руководители агентства не выполняли, а деньги тратили на собственные нужды.

По данному факту в отношении руководителей данного агентства 23 ноября 2019 года прокурор Ташкента возбудил уголовное дело по части 4 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.

В последнее время в Узбекистане участились случаи обмана граждан со стороны частных агентств занятости.

В октябре того же года местные СМИ сообщили, что в Узбекистане из 65 частных агентств занятости, имеющих лицензию на отправку граждан на работу за границу, 30 не отправили ни одного человека.