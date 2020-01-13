«Откуда вы все?»: В Москве девушка сняла азиатов на Красной площади и была возмущена их количеством (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором изображена Красная площадь в Москве с празднующими Новый год мигрантами.

Девушка, снимающая видео, несколько раз повторяет: "Мы где в России или где?", обращая внимание на множество людей азиатской национальности. В видеоролике слышно, как люди, проходящие рядом, говорят по-узбекски.

Пользователи сети обвинили автора видео в национализме.

"Ксенофобия зашкаливает. Были времена когда в Ташкенте на 1 мая нельзя было увидеть ни одного узбека. Но ничего мы из этого не делали трагедии. Также как и в Европе", - написал один из форумчан.

"Люди, не ругайте девушку которая снимает. Она же ничего против не имеет. Просто показывает Красную площадь, где много не русских", - отмечает другой пользователь.