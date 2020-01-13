Монголия сотрудничает с Ватиканом в исторических исследованиях и получит доступ к секретным архивам

CentralAsia (MNG) - 10 января посол Монголии в Швейцарии и Ватикане Л.Пурэвсурэн встретился с Секретарем по связям с государствами в Государственном секретариате Святейшего Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером, чтобы обменяться мнениями о двустороннем сотрудничестве.

Посол Л.Пурэвсурэн поблагодарил Ватикан за то, что он позволил монгольским ученым, которые будут изучать документы и источники, связанные с историей Монголии, работать в Секретном архиве Ватикана.

Ватиканский секретный архив — собрание архивных документов в Ватикане от средневековья до наших дней. «Секретным» архив называется потому, что является частным архивом Папы и ограничен для посещения. Общая протяжённость стеллажей с документами 85 км, 40 из которых, по непроверенным данным, являются наибольшим и наиточнейшим собранием оккультной литературы в мире.

В свою очередь, ватиканская сторона сообщила, что она может преподавать латинский язык монгольским ученым для изучения ресурсов, связанных с историей Монголии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки научной конференции и фотовыставки, которые планируется провести в Святом Престоле с 6 по 8 мая в рамках 800-летия города Харахорум, столицы Великой Монгольской империи. Научная конференция посвящена проблеме свободы вероисповедания, которая была задокументирована во время путешествия фламандского францисканского монаха Уильяма де Рубрука и посланника папы Иннокентия IV Плано Карпини в Монгольскую империю.

Во время своей рабочей поездки в Ватикан посол Л.Пурэвсурэн также провел встречи с секретарем Папского совета по межрелигиозному диалогу Ватикана Индунилом Джанакаратне Кодитувакку и директором Центра религиозных исследований Грегори Лораном Басанесом соответственно, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

Пол Ричард Галлахер (Paul Richard Gallagher; род. 23 января 1954, Ливерпуль, Великобритания) — английский прелат, ватиканский дипломат и куриальный сановник. Титулярный архиепископ Ходелма с 22 января 2004. Апостольский нунций в Бурунди с 22 января 2004 по 19 февраля 2009. Апостольский нунций в Гватемале с 19 февраля 2009 по 11 декабря 2012. Апостольский нунций в Австралии с 11 декабря 2012 по 8 ноября 2014. Секретарь по отношениям с государствами с 8 ноября 2014 года.

Индунил Джанакаратне Кодитувакку получил причастие 16 декабря 2000 года и работал пастором в епархии Бадулла в Шри-Ланке. После обучения в докторантуре в Урбании он был назначен профессором миссионерства в Римском Папском Университете Урбании. Папа Римский Бенедикт XVI назначил его заместителем секретаря Папского совета по межконфессиональному диалогу 12 июня 2012 года. В 2014 году он был утвержден в должности папой Франциском. 3 июля 2019 года папа Франциск назначил его секретарем Совета по межрелигиозному диалогу.