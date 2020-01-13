Международный аэропорт Душанбе за 2019 год обслужил 1 млн 422,2 тыс. пассажиров

CentralAsia (TJ) - 9 января в ОАО «Международный аэропорт Душанбе» состоялось заседание по итогам деятельности предприятия в 2019 году, в котором принял участие Директор Агентства по гражданской авиации при Правительстве РТ Субхонзода Икром Субхон, сообщает пресс-служба аэропорта



В 2019 году Международный аэропорт Душанбе обслужил 1 миллион 422 тысяч 204 пассажиров, что на 81,5 тысяч больше чем за 2018 год. Общее количество отправленного и полученного груза и почты посредством грузового терминала МАД составляет 2543 тонны.

Было зафиксировано 952 случаев задержки рейсов, что на 875 случаев меньше, чем за предыдущий год. Следует отметить, что основными причинами задержки рейсов являются - несвоевременные вылеты воздушных судов с аэропортов вылета, вмешательство авиакомпаний и неблагоприятные природные условия.

С 3 по 14 декабря 2019 года в Международном аэропорту Душанбе была проведена очередная проверка со стороны специалистов Международной организации гражданской авиации - ИКАО по обеспечению авиационной безопасности.

Как показала проверка, все выявленные во время предыдущей проверки в 2011 году, в том числе, приведение нормативно-правовых документов Службы авиационной безопасности в соответствие требованиям ИКАО, установка современных раписканов для досмотра пассажиров и багажа в терминалах, СИП и ВИП-залах и в главном проходе привокзальной площади для проверки транспортных средств, установка камер видеонаблюдения, детекторы-металлоискатели, ремонтирование стены вокруг аэропорта, установка дополнительных ламп для освещения территории, успешно устранены и соответствуют требованиям ИКАО. Подчеркивая это Субхонзода Икром Субхон, директор Агентства гражданской авиации при Правительстве РТ выразил благодарность руководству Международного аэропорта Душанбе за удовлетворительную организацию работ по обеспечению безопасности в соответствие с международными стандартами и требованиями.

На сегодняшний день из Международного аэропорта Душанбе осуществляют полеты 15 авиакомпаний, из них 5 авиакомпаний зарубежных стран-Турция, ОАЭ, КНР, ИРИ, 8 авиакомпаний стран СНГ и 2 национальных перевозчика- «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр». Полеты осуществляются в 14 городов Российской Федерации, Республику Казахстан, Республику Узбекистан, Республику Кыргызстан, ФРГ, КНР, ИРА, ИРИ, Турция, Индия, Дубай.