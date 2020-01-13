ВБ: К 2020 году экономика Узбекистана вырастет на 5,7%

Всемирный банк

CentralAsia (UZ) - Экономика Узбекистана вырастет на 5,7% к 2020 году. Об этом говорится в отчете Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы: медленный рост, политический риск», опубликованном на прошлой неделе.

Рост экономики на 5,7 процента является самым высоким среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. По экономическим показателям Таджикистан (5,5%) на втором месте, и Туркменистан (5,2%) находится на третьем месте.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 и 2022 годахэкономика Узбекистана вырастет на 6%.

Аналитики ссылаются на внешние факторы, такие как геополитическая турбулентность, политическая неопределенность и замедление экономического роста в еврозоне и Китае, как потенциальные препятствия для регионального экономического развития.