ВБ: К 2020 году экономика Узбекистана вырастет на 5,7%

- Узбекистан, экономика
- 15:30, 13 января 2020
- Просмотров: 193
CentralAsia (UZ) - Экономика Узбекистана вырастет на 5,7% к 2020 году. Об этом говорится в отчете Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы: медленный рост, политический риск», опубликованном на прошлой неделе.
Рост экономики на 5,7 процента является самым высоким среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. По экономическим показателям Таджикистан (5,5%) на втором месте, и Туркменистан (5,2%) находится на третьем месте.
Всемирный банк прогнозирует, что в 2021 и 2022 годахэкономика Узбекистана вырастет на 6%.
Аналитики ссылаются на внешние факторы, такие как геополитическая турбулентность, политическая неопределенность и замедление экономического роста в еврозоне и Китае, как потенциальные препятствия для регионального экономического развития.