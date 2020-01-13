Б. Төгөлдөр выиграл чемпионат по профессиональному боксу «Данган» в Японии

CentralAsia (MNG) - Монгольский спортсмен и боксер в клубе «Ширэн бээлий» («Кожаные перчатки») Бямбацогтын Төгөлдөр стал победителем Японской ассоциации профессионального бокса «Данган».

Ученик тренера Б. Төрбата, боксер в весовой категории до 65 кг, он соревновался с доминиканским спортсменом Владимиром Баэсом за первенства.

Доминиканцу 35 лет, он одержал 26 профессиональных побед и шесть проигрыш.

В игре Б. Төгөлдөр выиграл своего оппонента путем голосования жюри и выиграл пояс Чемпионата Ассоциации «Данган».

Как сообщается Японской комиссии по боксу, первой функцией бокса 2020 года в Японии стала вечер под названием «Профессиональный бокс «Данган» (пуля) в его 232-м издании» в воскресенье, 12 января, в токийском зале Коракуэн.

В финальном поединке прошли 5 раундов в категории 65 килограмм, доминиканец, базирующийся в Японии с 2016 года, и бывший чемпион в суперлегком весе с 2009 по 2012 год, а также бывший олимпийский чемпион 2004 года Афины, представляющий Доминиканскую Республику, и занявшихся первую позицию в Японии, Владимир Баес встретился с бывшим монгольским любителем Төгөлдөром Бямбацогтом (20-летний и из Улан-Батора, Монголия), который сделал скачок к профессионализму в Японии в октябре прошлого года. Однако молодой монгол оказался силным доминиканца.